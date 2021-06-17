У Женеві 16 червня відбулася зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Серед низки питань, які обговорювали лідери, було й українське. Зокрема, Джо Байден заявив про непорушну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Представники українських фракцій відреагували на зустріч президентів, відзначивши її позитивні аспекти.

Так, народний депутат від Слуги народу, голова Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що США не толеруватимуть поведінку Росії, яка порушує норми міжнародного права.

– Оцінюючи переговори в Женеві, можна з упевненістю сказати – жодної зради немає. У своєму виступі президент США дав зрозуміти, що Штати не толеруватимуть поведінку Росії. Водночас виступ Путіна свідчив про те, що він не зробив для себе жодних висновків із зустрічі, – сказав Мережко.

За словами заступника голови фракції Голос Романа Костенка, зустріч Байдена із Путіним показала, що Україна — важливий партнер США. Оскільки американський президент продемонстрував, наскільки інтереси України важливіші, ніж інтереси інших країн, потрібно продовжувати переконувати партнерів в тому, що РФ є агресором.

– До зустрічі у нас було по 20-30 обстрілів на Сході, були загиблі. А напередодні зустрічі — практично немає. Путін намагається показувати себе стабілізатором в регіоні, мовляв, від мене залежить, чи спокійна ситуація. Тому ми маємо не допустити, щоб він нав’язав таку думку Європі, – додав він.

Співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко відзначила: наскільки конструктивною була розмова лідерів, буде зрозуміло протягом кількох наступних місяців.

За її словами, важливо, що напередодні відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського, що свідчить про те, що формально принцип нічого про Україну без України дотримується. Тому Європейська Солідарність вітає непохитну позицію США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

– Але впало в очі, що на брифінгу Байдена не згадувалися конкретно Крим і Донбас, хоч це був би потужний сигнал світові про негайну вимогу їх деокупації з боку агресора. Також викликає велике занепокоєння публічна мовчанка щодо Північного потоку-2, – додала Геращенко.

Заступник голови партії Батьківщина Григорій Немиря наголосив, що після зустрічі у Женеві між президентами США та Росії сторони залишилися на своїх позиціях щодо України:

– Головний меседж США після зустрічі у Женеві – Америка повертається. На мою думку, ця зустріч може визначити траєкторію американсько-російських відносин на наступні три з половиною роки, – заявив він.

Про що говорили Байден і Путін

Переговори президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним проходили в повністю закритому форматі. Журналістів всередину будівлі допустили лише на час протокольної зйомки.

Переговори тривали в цілому більше трьох із половиною годин і проходили в два раунди: спочатку у вузькому складі, а після невеликої перерви – за участю розширених делегацій.

Що обговорювали Путін і Байден під час зустрічі – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Слуга народу, Батьківщина, Голос, Ірина Геращенко