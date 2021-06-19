Кулеба виступив за посилення співпраці ВМС країн НАТО та України в Чорному морі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску провели зустріч на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Зокрема політики двох країн обговорили розвиток українсько-румунського партнерства. Український державний діяч ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України.

Водночас Кулеба наголосив на можливостях посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України у Чорному морі.

Також сторони обговорили низку питань українсько-румунських відносин, серед яких – проведення незабаром двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури.

Водночас міністри закордонних справ обговорили створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Нещодавно в акваторії Чорного моря 11 травня відбулися спільні навчання типу PASSEX кораблів ВМС ЗС України, берегової охорони США та морської охорони Держприкордонслужби України.

Навчання ВМС України та берегової охорони США передбачені програмою співробітництва з союзниками та партнерами в НАТО.

Фото: МЗС