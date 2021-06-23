Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Военный случайно уронил амуницию перед Зеленским — момент попал на видео

Военный случайно уронил амуницию перед Зеленским — момент попал на видео

Во время официальной встречи президентов Украины и Грузии украинский военный случайно уронил амуницию.

Досадный инцидент попал на видео. Военнослужащий не удержал амуницию во время осмотра почетного караула возле Мариинского дворца.

На кадрах видео заметно, что мужчина не растерялся: спокойно подняв оружие, он поприветствовал президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Отметим, что украинский президент оценил достойную реакцию на случайный курьез.

Когда военный поднял оружие с земли, Владимир Зеленский улыбнулся ему в ответ.

Читайте:

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка