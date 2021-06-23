Военный случайно уронил амуницию перед Зеленским — момент попал на видео

Во время официальной встречи президентов Украины и Грузии украинский военный случайно уронил амуницию.

Досадный инцидент попал на видео. Военнослужащий не удержал амуницию во время осмотра почетного караула возле Мариинского дворца.

На кадрах видео заметно, что мужчина не растерялся: спокойно подняв оружие, он поприветствовал президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Отметим, что украинский президент оценил достойную реакцию на случайный курьез.

Когда военный поднял оружие с земли, Владимир Зеленский улыбнулся ему в ответ.

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