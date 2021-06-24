Данилов проведет совещание СНБО по украинцам под санкциями США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов проведет закрытое совещание относительно проверки 134 украинцев, которые находятся под санкциями США.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение секретарю СНБО провести закрытое совещание по санкциям Соединенных Штатов Америки относительно украинских граждан.

Закрытое совещание запланировано на 16.30 24 июня. Ранее Данилов сообщил, что украинские спецслужбы проверят всех 134 украинцев, против которых ввели санкции.

По итогам проверки Совет национальной безопасности и обороны Украины может принять соответствующие решения.

Ранее в черный список США попал народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который публиковал записи якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Также из-за вмешательства в выборы президента США, проведенных в 2020 году, ввели санкции против Александра Деркача, Дмитрия Ковальчука, Константина Кулика, Александра Онищенко, Антона Симоненко, Андрея Телиженко и Петра Журавля.

Фото: СНБО