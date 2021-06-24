Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд детали визита Владимира Зеленского в Америку.

Виктория Нуланд во время телефонного разговора заверила, что Вашингтон твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также реализацию Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Ермак же, в свою очередь, отметил, что Украина сейчас работает над внедрением реформ, чтобы стать прозрачной и конкурентоспособной страной.

По словам Нуланд, США поддерживают усилия Украины в этом вопросе.

Украине для укрепления государства следует продолжать реформы, особенно те, что касаются корпоративного управления и борьбы с коррупцией, сказала заместитель госсекретаря.

7 июня президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Свое предложение американский президент озвучил во время телефонного разговора с украинским коллегой.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, встреча президентов Украины и США может состояться в конце июля 2021 года.

Согласно прогнозам главы МИД, визит Зеленского в США может вывести двусторонние отношения между странами на новый уровень в сфере безопасности.