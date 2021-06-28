28 июня Украина отмечает День Конституции. В честь государственного праздника политики и дипломаты поздравили украинцев с 25-й годовщиной принятия важного документа.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Конституция — это символ украинского государства, а также истории и независимости.

Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом! ???????? pic.twitter.com/Puo8Ru9L9x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021

В то же время посольство США в Киеве отметило, что будет способствовать евроатлантическим стремлениям Украины. В ведомстве заявили, что США выступают надежным партнером Украины и поддерживают ее против российской агрессии.

З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції ???????? ми відзначаємо довгий, напружений шлях ???????? до побудови демократичної та незалежної держави. ???????? продовжуватимуть співпрацю з ???????? для досягнення її євроатлантичних прагнень і розбудови успішного, світлого майбутнього для всіх українців. pic.twitter.com/bpWxPJQyp5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 28, 2021

Служба безопасности Украины также присоединилась к поздравлениям. СБУ пожелала, чтобы единство и сила помогли украинскому государству восстановить суверенитет и целостность, заложенные в Конституции.

Нехай єдність і сила допоможуть нам відновити суверенітет і цілісність України, закладені в нашій Конституції! Миру вам, безпеки, добробуту і процвітання! pic.twitter.com/6lAZZ9LfZn — СБ України (@ServiceSsu) June 28, 2021

Министерство иностранных дел также поздравило украинцев с 25-летием Конституции Украины.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что принятие закона сыграло фундаментальную роль в развитии независимости государства и жизни украинских граждан.

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По случаю Дня Конституции в Украине состоится ряд торжественных событий. В частности, на площади Конституции возле здания Верховной Рады в 20.00 начнется торжественный концерт, а в 21.30 состоится невероятное световое шоу.