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Факты / Украина / Политика

Молодая, но мудрая: политики и дипломаты поздравили украинцев с Днем Конституции

Юля Захарченко редактор ленты
Прапор України, флаг Украины

28 июня Украина отмечает День Конституции. В честь государственного праздника политики и дипломаты поздравили украинцев с 25-й годовщиной принятия важного документа.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Конституция — это символ украинского государства, а также истории и независимости.

В то же время посольство США в Киеве отметило, что будет способствовать евроатлантическим стремлениям Украины. В ведомстве заявили, что США выступают надежным партнером Украины и поддерживают ее против российской агрессии.

Служба безопасности Украины также присоединилась к поздравлениям. СБУ пожелала, чтобы единство и сила помогли украинскому государству восстановить суверенитет и целостность, заложенные в Конституции.

Министерство иностранных дел также поздравило украинцев с 25-летием Конституции Украины.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что принятие закона сыграло фундаментальную роль в развитии независимости государства и жизни украинских граждан.

По случаю Дня Конституции в Украине состоится ряд торжественных событий. В частности, на площади Конституции возле здания Верховной Рады в 20.00 начнется торжественный концерт, а в 21.30 состоится невероятное световое шоу.

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Фото: Depositphotos

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