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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Молода, але мудра: політики та дипломати привітали українців з Днем Конституції

Прапор України, флаг Украины

28 червня Україна відзначає День Конституції. На честь державного свята політики та дипломати привітали українців з 25-ю річницею прийняття важливого документу.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Конституція – це символ української держави, а також історії та незалежності.

Водночас посольство США у Києві наголосило, що сприятиме євроатлантичним прагненням України. У відомстві заявили, що США виступають надійним партнером України та підтримують її проти російської агресії.

Служба безпеки України також доєдналася до привітань. СБУ побажала, щоб єдність та сила допомогли українській державі відновити суверенітет та цілісність, закладені у Конституції.

З нагоди Дня Конституції в Україні відбудеться низка урочистих подій. Зокрема, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради о 20.00 розпочнеться урочистий концерт, а о 21.30 відбудеться неймовірне світлове шоу.

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Фото: Depositphotos

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