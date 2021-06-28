28 червня Україна відзначає День Конституції. На честь державного свята політики та дипломати привітали українців з 25-ю річницею прийняття важливого документу.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Конституція – це символ української держави, а також історії та незалежності.

Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом! ???????? pic.twitter.com/Puo8Ru9L9x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2021

Водночас посольство США у Києві наголосило, що сприятиме євроатлантичним прагненням України. У відомстві заявили, що США виступають надійним партнером України та підтримують її проти російської агресії.

З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції ???????? ми відзначаємо довгий, напружений шлях ???????? до побудови демократичної та незалежної держави. ???????? продовжуватимуть співпрацю з ???????? для досягнення її євроатлантичних прагнень і розбудови успішного, світлого майбутнього для всіх українців. pic.twitter.com/bpWxPJQyp5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 28, 2021

Служба безпеки України також доєдналася до привітань. СБУ побажала, щоб єдність та сила допомогли українській державі відновити суверенітет та цілісність, закладені у Конституції.

Нехай єдність і сила допоможуть нам відновити суверенітет і цілісність України, закладені в нашій Конституції! Миру вам, безпеки, добробуту і процвітання! pic.twitter.com/6lAZZ9LfZn — СБ України (@ServiceSsu) June 28, 2021

З нагоди Дня Конституції в Україні відбудеться низка урочистих подій. Зокрема, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради о 20.00 розпочнеться урочистий концерт, а о 21.30 відбудеться неймовірне світлове шоу.