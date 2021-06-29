Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3711-д О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

За соответствующее решение проголосовали 293 народных депутата.

Документ предусматривает возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая прекратила работу в 2019 году. Решающий голос в формировании ВККС будут иметь независимые международные эксперты.

В состав Высшей квалификационной комиссии судей должно входить 16 членов, которых будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса на четыре года. Восемь из них будут назначать из числа судей или судей в отставке.

Высшая квалификационная комиссия судей может начинать работать при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Претендентами на должность смогут быть граждане Украины, владеющие государственным языком, имеющие высшее юридическое образование, как минимум 15 лет стажа профессиональной деятельности и соответствующие критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Конкурс на должность будет проходить в два этапа. Первый будет предусматривать проверку на добропорядочность, которую будет проводить Конкурсная комиссия, а второй — проверку на компетентность, которую будет проводить Высший совет правосудия.

Первый состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Двое из них предложат международные организации, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.