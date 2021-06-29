Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №3711-д Про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За відповідне рішення проголосували 293 народних депутати.

Документ передбачає відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка припинила роботу у 2019 році. Вирішальний голос у формуванні ВККС матимуть незалежні міжнародні експерти.

До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинно входити 16 членів, яких призначатиме Вища рада правосуддя за результатами конкурсу на чотири роки. Вісьмох з них призначатимуть з числа суддів або суддів у відставці.

Вища кваліфікаційна комісія суддів може починати працювати за умови призначення до її складу не менше ніж одинадцяти членів.

Претендентами на посаду зможуть бути громадяни України, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту, щонайменше 15 років стажу професійної діяльності та відповідають критеріям доброчесності й професійної компетентності.

Конкурс на посаду відбуватиметься у два етапи. Перший передбачатиме перевірку на доброчесність, яку проводитиме Конкурсна комісія, а другий – перевірку на компетентність, яку проводитиме Вища рада правосуддя.

Перший склад Конкурсної комісії з питань доброчесності починає роботу за умови призначення не менше ніж чотирьох її членів. Двох з них запропонують міжнародні організації, які останні п’ять років надають Україні технічну допомогу в сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції.