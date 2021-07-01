1 июля в 10.00 традиционно начнется очередное заседание депутатов Верховной Рады Украины, на котором народные избранники обсудят ряд важных вопросов.

На повестку дня в первом чтении вынесены проекты законов о коренных народах и об изменениях в законах по администрированию налогов и сборов на временно оккупированной территории АР Крым и в Севастополе.

Также в первом чтении рассмотрят:

проекты законов №5502, №5502-1, №5502-д о признании недействительным закона О создании свободной экономической зоны Крым;

внесение изменений в закон о правах потребителей, которые будут касаться гарантийных обязательств в электронном виде;

законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;

законопроект №3111, относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины вопроса обеспечения равноправия граждан в Уголовном кодексе.

Во втором чтении депутаты обсудят законопроект об изменениях в законе о статусе и социальной защите чернобыльцев, относительно повышения пенсий для отдельных категорий лиц.

На повестку дня во втором чтении вынесены, в частности, законопроект о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве и проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс относительно увеличения минимального размера алиментов на ребенка.

На рассмотрение вынесено законопроект №4135 о направлениях государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.

Отдельно будет рассмотрен вопрос ратификации рамочного договора с французским правительством по усилению защиты населения, территорий и окружающей среды в Украине от ЧС.

А также ратификации таких соглашений:

проект закона о ратификации соглашения между украинским и французским правительствами по поддержке проекта для улучшения водоснабжения в столице;

законопроект о ратификации рамочного соглашения с правительством Французской республики по поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов Укрзализныци.

проект закона о ратификации договора между Кабмином и правительством Франции о финансировании проекта по улучшению снабжения питьевой водой Луганщины.

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