1 липня о 10.00 традиційно розпочнеться чергове засідання депутатів Верховної Ради України, на якому народні обранці обговорять низку важливих питань.

На порядок денний у першому читанні винесено проекти законів про корінні народи та про зміни в законах щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території АР Крим та в Севастополі.

Також у першому читанні розглянуть:

проекти законів №5502, №5502-1, №5502-д про визнання нечинним закону Про створення вільної економічної зони Крим;

внесення змін до закону щодо прав споживачів, які стосуватимуться гарантійних зобов’язань в електронному вигляді;

законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;

законопроект №3111, щодо приведення у відповідність до Конституції України питання забезпечення рівноправності громадян у Кримінальному кодексі.

У другому читанні депутати обговорюватимуть законопроект про зміни в законі про статус та соціальний захист чорнобильців, стосовно підвищення пенсій для окремих категорій осіб.

На порядок денний у другому читанні винесено, зокрема, законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та проект закону щодо внесення змін до Сімейного кодексу стосовно збільшення мінімального розміру аліментів на дитину.

Також на розгляд винесено законопроект №4135 про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

Окремо буде розглянуто питання ратифікації рамкового договору з французьким урядом стосовно посилення захисту населення, територій та навколишнього середовища в Україні від НС.

А також ратифікації таких угод:

проект закону про ратифікацію угоди між українським та французьким урядами щодо підтримки проекту для покращення водопостачання у столиці;

законопроект про ратифікацію рамкової угоди з урядом Французької республіки стосовно підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів Укрзалізниці.

проект закону про ратифікацію договору між Кабміном та урядом Франції стосовно фінансування проекту з покращення постачання питної води на Луганщині.

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