Після скандалу навколо жіночих підборів у Міністерстві оборони вирішили змінити взуття для жінок-військових на параді до Дня Незалежності. Про це повідомила народний депутат від фракції Слуга народу Марина Бардіна.

За словами Бардіної, щодо зміни взуття її запевнив міністр оборони Андрій Таран, та навіть показав відповідну картинку.

За результатами розмови Бардіна та очільник міністерства домовилися працювати над становленням рівності у Збройних силах України. У Верховній Раді зареєстрували три законопроекти щодо вирішення цієї проблеми.

У планах – забезпечити жінок-військових належними речами та привести у відповідність нормативну базу.

Скандал з підборами в Міноборони

1 липня Міністерство оборони України оприлюднило фото з підготовки до параду з нагоди Дня Незалежності. На знімку жінки-військові крокують на підборах.

Знімок викликав шквал критики – українці звинуватили міністерство у сексизмі. Низка парламентарів висловила обурення та назвала цей факт неповагою до ЗСУ та жінок-військовослужбовців.

Детальніше про скандал з підборами в Міноборони читайте у матеріалі.

Фото: Міноборони

Джерело: Марина Бардіна