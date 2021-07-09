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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский обсудил с Эрдоганом сотрудничество в сфере энергетики

Зеленський та Ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в энергетической сфере, а также в направлении безопасности и обороны.

В четверг, 8 июля, лидеры стран провели беседу в телефонном формате.

— Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией — важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность Эрдогану за поддержку территориальной целостности Украины и ее усилий для вступления в Североатлантический Альянс. По его мнению, сотрудничество, которое наладили государства, является настоящим проявлением дружеских отношений.

Зеленский и президент Турции решили обдумать варианты взаимодействия в энергетической сфере, а также достичь финала по Соглашению о зоне свободной торговли.

Также речь шла о законе о коренных народах, который недавно приняла Верховная Рада. Глава государства отметил его важность, в частности для крымских татар.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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