Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили співпрацю в енергетичній сфері, а також у напрямі безпеки та оборони.

У четвер, 8 липня, лідери країн провели розмову в телефонному форматі.

– Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, – заявив президент України.

Володимир Зеленський висловив вдячність Ердогану щодо підтримки територіальної цілісності України та її зусиль для вступу до Північноатлантичного Альянсу. На його думку, співпраця, яку налагодили держави, є справжнім проявом дружніх стосунків.

Зеленський та президент Туреччини вирішили обдумати варіанти взаємодії в енергетичній сфері, а також досягти фіналу щодо Угоди про зону вільної торгівлі.

Також йшлося про закон щодо корінних народів, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Глава держави наголосив на його важливості, зокрема для кримських татар.