Зеленский встретился в Берлине из Штайнмайером: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский, который вчера прилетел в Берлин с двухдневным рабочим визитом, 12 июля встретился с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Переговоры проходили во дворце Бельвю в формате тет-а-тет.

Лидеры обсудили двусторонние отношения и отдельно остановились на международных вопросах, которые актуальны для обеих стран.

Накануне президент Украины встречался с премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и председателем ХДС Армином Лашетом в рамках рабочего визита в Германию.

Среди главных вопросов — запуск в эксплуатацию газопровода Северный поток-2, переговоры в минском и нормандском форматах, развитие торгово-экономического сотрудничества и борьба с пандемией коронавируса.

Сегодня в 20.00 по киевскому времени во время ужина Зеленский должен еще пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее о встрече Зеленского и Меркель и ожиданиях от нее — в материале Фактов ICTV.