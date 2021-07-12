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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский встретился в Берлине из Штайнмайером: о чем говорили

Зеленський Штайнмаєр

Президент Владимир Зеленский, который вчера прилетел в Берлин с двухдневным рабочим визитом, 12 июля встретился с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Переговоры проходили во дворце Бельвю в формате тет-а-тет.

Лидеры обсудили двусторонние отношения и отдельно остановились на международных вопросах, которые актуальны для обеих стран.

Накануне президент Украины встречался с премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и председателем ХДС Армином Лашетом в рамках рабочего визита в Германию.

Среди главных вопросов — запуск в эксплуатацию газопровода Северный поток-2, переговоры в минском и нормандском форматах, развитие торгово-экономического сотрудничества и борьба с пандемией коронавируса.

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Сегодня в 20.00 по киевскому времени во время ужина Зеленский должен еще пообщаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее о встрече Зеленского и Меркель и ожиданиях от нее — в материале Фактов ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Getty Images

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