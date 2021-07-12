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Валентина Летяк |

Зеленський зустрівся у Берліні зі Штайнмаєром: про що говорили

Зеленський Штайнмаєр

Президент Володимир Зеленський, який вчора прилетів до Берліну з дводенним робочим візитом, 12 липня зустрівся з федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Переговори проходили у палаці Бельвю у форматі тет-а-тет.

Лідери обговорили двосторонні відносини і окремо зупинилися на міжнародних питаннях, які актуальні для обох країн.

Напередодні президент України зустрічався із прем’єром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія та головою ХДС Арміном Лашетом у рамках робочого візиту до Німеччини.

Серед головних питань – запуск в експлуатацію газопроводу Північний потік-2, переговори у мінському і нормандському форматах, розвиток торгово-економічного співробітництва та боротьба з пандемією коронавірусу.

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Сьогодні о 20.00 за київським часом під час вечері Зеленський має ще поспілкуватися із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Детальніше про зустріч Зеленського і Меркель та очікування від неї – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Getty Images

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