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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Пойду с гордо поднятой головой: Шкиряк заявил, что уйдет из МВД вместе с Аваковым

Пойду с гордо поднятой головой: Шкиряк заявил, что уйдет из МВД вместе с Аваковым

Зорян Шкиряк уйдет с должности советника главы Министерства внутренних дел в случае отставки Арсена Авакова. По его словам, он это сделает с гордо поднятой головой.

Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

— Безусловно, я пойду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза. Жизнь продолжается, — сообщил он.

Шкиряк также рассказал, что более семи лет работал в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Аваковым.

— Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему
свое время, и это время пришло, — написал советник главы МВД.

Напомним, сегодня Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Соответствующее заявление обнародовали на сайте Министерства внутренних дел.

Позже в соцсетях Аваков поблагодарил за сотрудничество всех сотрудников министерства. Под его руководством они работали более семи лет.

Возможным преемником Авакова на должности является глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зорян Шкиряк

Фото: Зорян Шкиряк

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