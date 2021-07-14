Зорян Шкіряк піде з посади радника глави Міністерства внутрішніх справ у разі відставки Арсена Авакова. За його словами, він це зробить з гордо піднятою головою.

Про це Шкіряк написав на своїй сторінці в Facebook.

– Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі. Життя триває, – повідомив він.

Шкіряк також розповів, що понад сім років працював у команді МВС України, та близько 10 років – поруч з Аваковим.

– Це були дуже бурхливі, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, на все свій час, і цей час настав, – написав радник глави МВС.

Нагадаємо, сьогодні Аваков подав у відставку з поста глави МВС. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше у соцмережах Аваков подякував за співпрацю всім співробітникам міністерства. Під його керівництвом вони працювали понад сім років.

Можливим наступником Авакова на посаді є глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зорян Шкіряк

фото: Зорян Шкіряк