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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рада поддержала предложения президента к закону о работе ВККС

Верховна Рада

Народные депутаты 305 голосами поддержали предложения президента к законопроекту №3711-д относительно восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который Верховная Рада приняла в целом еще 29 июня.

За каждое из шести предложений главы государства голосовали отдельно, а затем – в целом.

Зеленский предложил, что ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено не менее 11 членов, шесть из них — должны быть из числа судей или судей в отставке.

Внесены изменения в положение о выполнении полномочий председателем Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии — такие полномочия предоставили не только главе ВРП, но и исполняющему его обязанности.

В целом документ предусматривает возобновление работы ВККС, которая прекратила работу в 2019 году.

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Верховная Рада 29 июня приняла законопроект №3711-д относительно восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей, 5 июля документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Но 8 июля президент применил право вето к закону из-за противоречивости статей о весе голоса международных экспертов и вернул его в парламент со своими предложениями.

Фото: Depositphotos

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