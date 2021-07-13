Рада підтримала пропозиції президента до закону про роботу ВККС

Народні депутати 305 голосами підтримали пропозиції президента до законопроекту №3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який Верховна Рада ухвалила в цілому ще 29 червня.

За кожну з шести пропозицій глави держави голосували окремо, а потім – в цілому.

Зеленський запропонував, що ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено щонайменше 11 членів, шість з них – має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

Внесено зміни в положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії – такі повноваження надали не тільки голові ВРП, але і виконувачу його обов’язків.

Загалом документ передбачає відновлення роботи ВККС, яка припинила роботу у 2019 році.

Верховна Рада 29 червня ухвалила законопроект №3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 5 липня документ підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Але 8 липня президент застосвав право вето до закону через суперечливість статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.