Реформа судебной системы вернет доверие инвесторов к Украине — Лубинец

Принятие Верховной Радой законопроекта № 3711-д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей, будет способствовать восстановлению доверия к судебной системе как со стороны бизнеса и инвесторов, так и в целом граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил народный депутат, член депутатской группы Партия За будущее Дмитрий Лубинец.

Как отметил Дмитрий Лубинец, уровень доверия к судейской системе в Украине крайне низкий: лишь 1,3% граждан сейчас доверяют судьям.

Рядовому украинцу трудно добиться справедливого решения суда, его права, гарантированные Конституцией и законами, фактически незащищенные.

— На наш взгляд, именно судейская реформа, правоохранительная реформа, защита частной собственности станут таким же прорывом, благодаря которому вернется доверие к государству. Можно принимать любые лучшие законы, чтобы привлечь в Украину инвестора. Однако ключевой будет оставаться необходимость реформирования судебной системы, — говорит Дмитрий Лубинец.

По его убеждению, доверие к судебной системе можно со временем восстановить, лишь выстроив систему прозрачных назначений и контроля за работой судей независимых органов.

Две тысячи вакансий судей, которые есть сегодня в судах страны, должны заполнить честные, патриотически настроенные молодые специалисты, не связанные со старой системой. Таким образом произойдет обновление судейского корпуса в Украине.

Увеличение расходов на деятельность судов

Расходы на деятельность судов будут увеличены на 742 млн грн за счет уменьшения расходов на участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения в закон о бюджете на 2021 год №1558-ІХ, принятый парламентом 17 июня.