Реформа судової системи поверне довіру інвесторів до України — Лубінець

Ухвалення Верховною Радою законопроекту № 3711-д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сприятиме відновленню довіри до судової системи як із боку бізнесу та інвесторів, так і загалом громадян України.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив народний депутат, член депутатської групи Партія За майбутнє Дмитро Лубінець.

Як зазначив Дмитро Лубінець, рівень довіри до суддівської системи в Україні вкрай низький: лише 1,3% громадян нині довіряють суддям.

Пересічному українцю важко добитися справедливого рішення суду, його права, гарантовані Конституцією та законами, фактично незахищені.

– На наш погляд, саме суддівська реформа, правоохоронна реформа, захист приватної власності стануть таким проривом, завдяки якому повернеться довіра до держави. Можна ухвалювати будь-які найкращі закони, аби привабити в Україну інвестора. Однак ключовою залишатиметься необхідність реформування судової системи, — говорить Дмитро Лубінець.

На його переконання, довіру до судової системи можна з часом відновити, лише вибудувавши систему прозорих призначень та контролю за роботою суддів незалежних органів.

Дві тисячі вакансій суддів, які є сьогодні в судах країни, мають заповнити чесні, патріотично налаштовані молоді спеціалісти, не пов’язані зі старою системою. Таким чином відбудеться оновлення суддівського корпусу в Україні.

Збільшення видатків на діяльність судів

Видатки на діяльність судів буде збільшено на 742 млн грн за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону про бюджет на 2021 рік №1558-ІХ, ухвалений парламентом 17 червня.