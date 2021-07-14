14 июля суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в незаконном ввозе военных товаров из РФ и обстреле одного из украинских телеканалов в 2019 году. Его выпустили из СИЗО под домашний арест.

— Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения — домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается, — говорится на странице нардепа в Facebook.

Дело Семенченко

В марте 2021 года суд вручил подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко в организации противоправной схемы по ввозу товаров военного назначения из Российской Федерации.

По данным следствия, после ввоза на территорию Украины военные товары по завышенным ценам продавали государственным предприятиям в сфере обороны.

В мае Семенченко также выдвинули подозрение в терроризме — его обвиняют в обстреле одного из украинских телеканалов в 2019 году.

Источник: Семен Семенченко

Фото: Семен Семенченко