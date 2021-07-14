14 липня суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у незаконному ввезенні військових товарів з РФ і обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році. Його випустили із СІЗО під домашній арешт.
– Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід – домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується, – йдеться на сторінці нардепа у Facebook.
Справа Семенченка
У березні 2021 року суд вручив підозру колишньому нардепу Семену Семенченку в організації протиправної схеми з ввезення товарів військового призначення з Російської Федерації.
За даними слідства, після ввезення на територію України військові товари за завищеними цінами продавали державним підприємствам у сфері оборони.
У травні Семенченку також висунули підозру в тероризмі – його звинувачують в обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році.
Джерело: Семен Семенченко
Фото: Семен Семенченко