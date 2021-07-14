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Людмила Богданова |

Суд змінив запобіжний захід екс-нардепу Семенченку

Семен Семенченко

14 липня суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у незаконному ввезенні військових товарів з РФ і обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році. Його випустили із СІЗО під домашній арешт.

– Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід – домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується, – йдеться на сторінці нардепа у Facebook.

Справа Семенченка

У березні 2021 року суд вручив підозру колишньому нардепу Семену Семенченку в організації протиправної схеми з ввезення товарів військового призначення з Російської Федерації.

За даними слідства, після ввезення на територію України військові товари за завищеними цінами продавали державним підприємствам у сфері оборони.

У травні Семенченку також висунули підозру в тероризмі – його звинувачують в обстрілі одного з українських телеканалів у 2019 році.

Джерело: Семен Семенченко

Фото: Семен Семенченко

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