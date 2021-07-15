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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Встреча Байдена и Меркель способна изменить будущее Европы — Зеленский

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится 15 июля в Белом доме.

— Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его, — написал глава государства в Twitter.

Зеленский также надеется, что Байден и Меркель не будут принимать решений по Украине без Украины.

 

В Белом доме 15 июля состоится встреча президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет ее последний визит на этой должности.

Одна из тем переговоров – российский газопровод Северный поток-2. В частности сохранение транзита газа из России в ЕС через территорию Украины.

Какие еще темы в повестке дня встречи Меркель и Байдена и какое значение она имеет для Украины — в материале.

Фото: Офис президента

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