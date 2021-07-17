Экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может вернуться к работе в правительстве осенью. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

— Есть предложение, осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде.

Арахамия подчеркнул, что в Аваков — опытный человек, ведь уже много лет работает в политике. Нардеп признался, что увольнение Авакова была неожиданностью для команды, но только по поводу времени. Мол, о том, что министр покинет свой пост было известно уже несколько месяцев.

По мнению Арахамии, отставка Авакова — это результат не какого-то одного события, а целого комплекса, но конфликта с президентом у него не было.

Также Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров осенью.

Увольнение Авакова

О том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Он написал соответствующее заявление и поблагодарил коллег за сотрудничество.

15 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Авакова. Вместо него министром внутренних дел стал Денис Монастырский — нардеп от партии Слуга народа.