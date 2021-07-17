Екс-очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися до роботи в уряді восени. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24.

– Є пропозиція, восени, коли розпочнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді.

Арахамія підкреслив, що в Аваков – досвідчена людина, адже уже багато років працює у політиці. Нардеп зізнався, що звільнення Авакова було несподіванкою для команди, але лише щодо часу. Мовляв, про те, що міністр залишить свою посаду було відомо уже кілька місяців.

На думку Арахамії, звільнення Авакова – це результат не якоїсь одної події, а цілого комплексу, але конфлікту з президентом у нього не було.

Також Давид Арахамія анонсував кадрові зміни у Кабінеті міністрів восени.

Звільнення Авакова

Про те, що Арсен Аваков йде у відставку, стало відомо 13 липня. Він написав відповідну заяву та подякував колегам за співпрацю.

15 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Авакова. Замість нього міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський – нардеп від партії Слуга народу.