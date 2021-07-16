Бывший народный депутат Украины добровольно возместил в полном объеме 928 тыс. грн компенсации, которые получил за пользование номером в гостиничном комплексе Национальный.

Экс-нардеп признал свою вину в незаконном получении денег за аренду жилья.

Соглашение, которое он заключил с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 16 июля утвердил Высший антикоррупционный суд.

Об этом после возврата средств просили прокурор, обвиняемый и его защитник.

По приговору суда народного депутата Украины восьмого созыва признали виновным в злоупотреблении властью или служебным положением.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на год.

Кроме того, осужденный должен оплатить 17 тыс. грн штрафа.

Вместе с тем, обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания. Ему установлен трехлетний испытательный срок, если в течение этого времени он не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Согласно решению суда, бывший народный депутат обязан периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места проживания, работы или учебы.

У обвиняемого есть 30 дней для обжалования приговора в апелляции.