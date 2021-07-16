Колишній народний депутат України добровільно відшкодував у повному обсязі 928 тис. грн компенсації, які отримав за користування номером у готельному комплексі Національний.

Екс-нардеп визнав свою вину в незаконному отриманні грошей за оренду житла.

Угоду, яку він уклав із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 16 липня затвердив Вищий антикорупційний суд.

Про це після повернення коштів просили прокурор, обвинувачений та його захисник.

За вироком суду народного депутата України восьмого скликання визнали винним у зловживанні владою або службовим становищем.

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на рік.

Крім того, засуджений має сплатити 17 тис. грн штрафу.

Разом із тим, обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання та встановлено йому трирічний іспитовий термін, якщо протягом цього часу він не вчинить нового кримінального правопорушення й виконає покладені на нього обов’язки.

Згідно з рішенням суду, колишній народний депутат зобов’язаний періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти його про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У обвинуваченого є 30 днів для оскарження вироку в апеляції.

Джерело: САП