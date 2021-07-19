Рада соберется на внеочередную сессию: рассмотрят разблокирование судебной реформы

Верховная Рада соберется на внеочередную сессию 20 июля. Нардепы рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк. По его словам, речь идет о законопроектах №3711-д о Высшей квалификационной комиссии судей, №3822 (о реформе Укроборонпрома), №5068 и №5069 (о Высшем совете правосудия).

Сейчас эти документы заблокированы постановлениями, из-за чего председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский не могут их подписать.

Упомянутые проекты законов имеют важное значение для судебной реформы. Так, закон №3711-д предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. Решающую роль в отборе ВККС будут играть международные эксперты.

Также в документе указано, что ВККС может начать работу, если в ее состав назначат не менее 11 членов, шесть из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

Закон №5068 касается реформы Высшего совета правосудия. Он предусматривает проверку на благонадежность ее членов. Заниматься этим будет независимый орган — Этический совет.

Кроме того, закон №5068 предусматривает, что перезагрузка Высшего совета правосудия также будет проходить при участии международных экспертов, которые будут иметь решающий голос.

Законом №5069 вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Закон №3822 о реформе Укроборонпрома, который также заблокирован постановлением, предусматривает внедрение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна. Это должно обезопасить их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Источник: Ярослав Железняк