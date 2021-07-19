Рада збереться на позачергову сесію: розглянуть розблокування судової реформи

Верховна Рада збереться на позачергову сесію 20 липня. Нардепи розглядатимуть проекти постанов, які блокують підписання законів про судову реформу та реформування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник фракції Голос Ярослав Железняк. За його словами, йдеться про законопроекти №3711-д про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, №3822 (про реформу Укроборонпрому), №5068 і №5069 (про Вищу раду правосуддя).

Наразі ці документи заблоковані постановами, через що голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський не можуть їх підписати.

Згадані проекти законів мають важливе значення для судової реформи. Так, закон №3711-д передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вирішальну роль у відборі ВККС відіграватимуть міжнародні експерти.

Також у документі зазначено, що ВККС може розпочати роботу, якщо до її складу призначать щонайменше 11 членів, шість із них мають бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

Закон №5068 стосується реформи Вищої ради правосуддя. Він передбачає перевірку на доброчесність її членів. Займатиметься цим новостворений незалежний орган – Етична рада.

Крім того, закон №5068 передбачає, що перезавантаження Вищої ради правосуддя також відбуватиметься за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос.

Законом №5069 вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та вводиться відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Закон №3822 про реформу Укроборонпрому, який також заблокований постановою, передбачає запровадження сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну. Це повинне убезпечити їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.

Джерело: Ярослав Железняк