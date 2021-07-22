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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Очікую змістовну зустріч: Зеленський відреагував на запрошення у Вашингтон

зеленський володимир

Володимир Зеленський відреагував на запрошення Джо Байдена у Вашингтон, заявивши, що очікує змістовної та плідної зустрічі.

За словами Зеленського, під час зустрічі із американським президентом 30 серпня планується обговорити низку важливих питань у сфері стратегічного партнерства США та України.

Голови держав обговорять встановлення миру на Донбасі, повернення окупованого Криму, безпеку України, енергетичні питання, економіку та впровадження реформ, заявив Зеленський в Twitter.

Зустріч Зеленського і Байдена

Американський президент запросив Зеленського на зустріч ще 7 червня. Планувалося, що вона відбудеться у липні, але Білий дім ніяк не міг визначитися із датою через щільний графік Байдена.

Дату офіційного візиту Володимира Зеленського у Вашингтон визначили 21 липня. Прес-служба Білого дому офіційно запросила Зеленського у США на 30 серпня.

У Білому домі наголосили, що зустріч із Зеленським підтвердить підтримку Сполученими Штатами України проти російської агресії, та запевнили, що чекатимуть на українського президента із нетерпінням.

Фото: Офіс президента

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