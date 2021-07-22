Володимир Зеленський відреагував на запрошення Джо Байдена у Вашингтон, заявивши, що очікує змістовної та плідної зустрічі.

За словами Зеленського, під час зустрічі із американським президентом 30 серпня планується обговорити низку важливих питань у сфері стратегічного партнерства США та України.

Голови держав обговорять встановлення миру на Донбасі, повернення окупованого Криму, безпеку України, енергетичні питання, економіку та впровадження реформ, заявив Зеленський в Twitter.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку ???????? та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

Зустріч Зеленського і Байдена

Американський президент запросив Зеленського на зустріч ще 7 червня. Планувалося, що вона відбудеться у липні, але Білий дім ніяк не міг визначитися із датою через щільний графік Байдена.

Дату офіційного візиту Володимира Зеленського у Вашингтон визначили 21 липня. Прес-служба Білого дому офіційно запросила Зеленського у США на 30 серпня.

У Білому домі наголосили, що зустріч із Зеленським підтвердить підтримку Сполученими Штатами України проти російської агресії, та запевнили, що чекатимуть на українського президента із нетерпінням.