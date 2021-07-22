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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Конгресс США поддерживает Украину в противодействии Северному потоку-2 – Витренко

юрій вітренко

Конгресс США поддерживает Украину касательно угрозы безопасности, которую несет Северный поток-2. Конгрессмены и сенаторы готовы продолжать совместно бороться против этого проекта.

Об этом в Facebook написал глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, Украина в этом вопросе имеет двухпартийную поддержку.

— Мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что Северный поток-2 угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть, — сообщил Витренко.

Он также отметил, что обсудил с сенаторами и конгрессменами важные для Украины и Нафтогаза корпоративную реформу, зеленую энергетику и инвестиции.

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Напомним, ранее США и Германия согласовали позиции по газопроводу Северный поток-2. Вероятнее всего, он будет запущен в эксплуатацию. Украина рискует потерять доходы от транзита газа и столкнуться с новой волной российской агрессии.

Подробнее о том, что пишут мировые СМИ о сделке Вашингтона и Берлина — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий Витренко

Фото: Юрий Витренко

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