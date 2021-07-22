Конгрес США підтримує Україну з приводу загрози безпеці, яку несе Північний потік-2. Конгресмени та сенатори готові продовжувати спільно боротися проти цього проекту.

Про це в Facebook написав глава НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За його словами, Україна в цьому питанні має двопартійну підтримку.

– Ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю поділяють позицію, що Північний потік-2 загрожує безпеці України. Отже, вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. Інструменти для цього досі є, – повідомив Вітренко.

Він також зазначив, що обговорив з сенаторами та конгресменами важливі для України та Нафтогазу корпоративну реформу, зелену енергетику та інвестиції.

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Нагадаємо, раніше США та Німеччина узгодили позиції щодо газопроводу Північний потік-2. Найімовірніше, він буде запущений в експлуатацію. Україна ризикує втратити доходи від транзиту газу і зіткнутися з новою хвилею російської агресії.

Детальніше про те, що пишуть світові ЗМІ про угоду Вашингтона і Берліна – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Юрій Вітренко

Фото: Юрій Вітренко