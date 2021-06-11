Депутаты Национального собрания Франции посетили КПВВ Гнутово на границе линии разграничения с так называемой ДНР.

Иностранных политиков сопровождал и.о. начальника Донецкого отряда ГПСУ полковник Сергей Лозинский.

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Он напомнил французским депутатам, что движение через КПВВ было блокировано со стороны “ДНР”.

— В то же время количество пограничников, размещенное с нашей стороны – достаточное, чтобы обеспечить пропуск любого количества граждан, — подчеркнул Лозинский.

В свою очередь депутат Национального собрания Пьер Персон заявил, что Франция гордится героизмом украинских воинов и прилагает все усилия, чтобы урегулировать конфликт в кратчайшие сроки.

Гордимся героизмом украинцев: французские депутаты посетили КПВВ Гнутово / 2 фотографии

Очередная смерть на Донбассе

Ранее появилась информация, что на Донбассе в ходе выполнения боевого задания погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук.

Девушка являлась выпускницей Академии сухопутных войск и служила в 128 горно-штурмовой бригаде.

Шемчук служила на должности заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению.