Гордимся героизмом украинцев: французские депутаты посетили КПВВ Гнутово

Депутаты Национального собрания Франции посетили КПВВ Гнутово на границе линии разграничения с так называемой ДНР.
Иностранных политиков сопровождал и.о. начальника Донецкого отряда ГПСУ полковник Сергей Лозинский.
Он напомнил французским депутатам, что движение через КПВВ было блокировано со стороны “ДНР”.
— В то же время количество пограничников, размещенное с нашей стороны – достаточное, чтобы обеспечить пропуск любого количества граждан, — подчеркнул Лозинский.
В свою очередь депутат Национального собрания Пьер Персон заявил, что Франция гордится героизмом украинских воинов и прилагает все усилия, чтобы урегулировать конфликт в кратчайшие сроки.
Очередная смерть на Донбассе
Ранее появилась информация, что на Донбассе в ходе выполнения боевого задания погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук.
Девушка являлась выпускницей Академии сухопутных войск и служила в 128 горно-штурмовой бригаде.
Шемчук служила на должности заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению.