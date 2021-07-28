На КПВВ у Криму та на Донбасі з’явиться безкоштовний транспорт

Уряд покращив умови перетину лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, а також на півострові Крим. Відповідне рішення міністри ухвалили під час засідання 28 липня.

Кабмін забезпечить перевезення людей на контрольно-пропускні пункти через лінію розмежування. Проїзд буде безкоштовним.

– Часто в деяких пунктах перетину люди, зокрема літні або з інвалідністю, вимушені долати значні відстані пішки, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Організацію регулярних перевезень поклали на державне підприємство Реінтеграція та відновлення, яке належить Міністерству соціальної політики.

Транспорт курсуватиме у межах контрольованої території від контрольних пунктів в’їзду-виїзду до лінії розмежування та у зворотному напрямку. Кошти на організацію перевезень виділятимуть з державного бюджету.

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