Могли бы шантажировать мир: Арахамия назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия

Если бы в свое время Украине удалось сохранить ядерный потенциал, то сейчас бы у нас была возможность шантажировать весь мир.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Мне кажется, тогда нужно было проявить настойчивость и хотя бы подписывать другие документы. Даже если бы мы не могли обслуживать ядерное вооружение, то хотя бы оставили ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах, — заявил он.

Кроме того, Давид Арахамия убежден: если бы Украина была ядерным государством, то с ней все говорили бы по-другому.

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал слова своего коллеги. По его мнению, Арахамия не имел в виду, что Украине срочно нужно делать ядерную бомбу и шантажировать мир, как это делает Иран или Северная Корея.

Кроме того, Корниенко отметил, что соответствующее заявление Давид Арахамия сделал на фоне событий, которые сейчас происходят с достройкой российского газопровода Северный поток-2. Поэтому, конечно, Украине не помешали бы определенные дополнительные гарантии безопасности и механизмы их реализации.

Отреагировали на такое заявление Арахамия и в сети. Так, инвестиционный банкир Сергей Фурса шутя отметил, что из-за отсутствия ядерного оружия Украина не сможет повторить “успешный успех Ким Чен Ына и других Кимов, которые уже 70 лет успешно шантажируют мир своим безумием”.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. 5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан так называемый Будапештский меморандум.

Он предусматривал, что вышеупомянутые государства должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

2 июня 1996 года Украина официально потеряла ядерный статус.