Могли б шантажувати світ: Арахамія назвав помилкою відмову України від ядерної зброї

Якби свого часу Україні вдалося зберегти ядерний потенціал, то зараз би у нас була можливість шантажувати весь світ.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Мені здається, тоді потрібно було проявити наполегливість і хоча б підписати інші документи. Навіть якби ми не могли обслуговувати ядерне озброєння, то хоча б залишили ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам давали б гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах, – зазначив він.

Крім того, Давид Арахамія переконаний: якби Україна була ядерною державою, то з нею усі розмовляли б інакше.

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував слова свого колеги. На його думку, Арахамія не мав на увазі, що Україні терміново потрібно робити ядерну бомбу і шантажувати світ, як це робить Іран чи Північна Корея.

Крім того, Корнієнко зауважив, що відповідну заяву Давид Арахамія зробив на тлі подій, які зараз відбуваються з добудовою російського газопроводу Північний потік-2. Тому, звичайно, Україні не зашкодили б певні додаткові безпекові гарантії та механізми їх втілення.

Відреагували на таку заяву Арахамії і в мережі. Так, інвестиційний банкір Сергій Фурса жартома зазначив, що через відсутність ядерної зброї Україна не зможе повторити “успішний успіх Кім Чен Ина та інших Кімів, які вже 70 років успішно шантажують світ своїм божевіллям”.

16 листопада 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 5 грудня 1994 року між Україною, Російською Федерацією, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки було укладено так званий Будапештський меморандум.

Він передбачав, що вищезазначені держави повинні поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України, утримуватися від будь-яких проявів агресії щодо України, зокрема і від економічного тиску.

2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус.