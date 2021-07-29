Большая чистка: причины увольнения Хомчака и кто следующий

Вслед за отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова президент Владимир Зеленский решил провести масштабные перестановки во всем секторе обороны и безопасности.

Уже лишились своих должностей три заместителя министра обороны, три заместителя главы СБУ, руководитель Службы внешней разведки, командующий Объединенных сил и, наконец, главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак.

Такой комплексной ротации в верхушке силового блока Украина не видела давно. Почему же прибегнуть к ней решили именно сейчас, в период отпусков и политического штиля?

Отголоски ухода Авакова

Формально отставку Хомчака объяснили внутренними противоречиями между Генштабом и Министерством обороны.

— Решение принято президентом. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но глава государства хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты, – сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Давний конфликт между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном – ни для кого не новость. Отношения между ними настолько плохи, что они даже не здороваются, а общаются только на официальных мероприятиях. Таран объявлял Хомчаку выговор, а тот подавал на министра в суд.

Еще в конце 2020 года на Банковой были планы уволить одновременно Хомчака и Тарана, но тогда до этого не дошло – категорически против отставки главнокомандующего ВСУ был как раз Арсен Аваков.

Хомчак и Аваков сотрудничали еще с 2014 года, с начала войны на Донбассе, но после того, как министр потерял свой пост, главнокомандующий тоже долго не продержался.

Вместе с Хомчаком должности скоро лишится и его жена – Анна Коваленко, которая возглавляет Черниговскую ОГА. Кабмин уже нашел ей замену – согласовал кандидатуру Вячеслава Чауса.

При этом формально Хомчак остается в команде президента, как и с Аваковым, с ним никто не сжигал мосты. Более того, генералу даже новую должность дали – он станет первым заместителем секретаря СНБО. Почетная ссылка? Может быть. Хотя сейчас СНБО – это любимый орган президента, так что может, и о Хомчаке мы еще услышим.

Таран следующий?

Главный оппонент Хомчака Андрей Таран пока остается министром обороны. Правда, бытуют разговоры, что его увольнение уже согласовали на осень.

Кабмин уже уволил сразу трех заместителей министра — Игоря Старобинского, Александра Миронюка, Игоря Халимона, а Государственное бюро расследований провело обыски в Минобороны и расследует уголовные дела против Миронюка и Халимона по подозрению в коррупции и хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Всех троих эксперты называют ключевыми фигурами в команде Тарана. Так что дни министра уже сочтены?

— Таран не дал ни одного самостоятельного интервью или пресс-конференции, где бы с ним была возможна дискуссия, он стал самым молчащим министром, и это неслучайно — стоит ему начать говорить, и подчиненные будут деморализованы уровнем полемики. За короткое время пребывания в должности советника я понял одно — Тарана поставили не для того, чтобы делать нашу армию сильнее, — констатирует Юрий Бутусов.

Вопросов к Тарану накопилось действительно много. Тут и отсутствие каких-либо структурных реформ Минобороны, и самое кричащее – полностью проваленное выполнение Гособоронзаказа 2020 и 2021 годов, о чем бьют тревогу уже даже в Раде.

Зато 95% всех заказов на питание в армии сейчас оформили на одно предприятие, чем уже заинтересовались правоохранители.

Одним словом, в сфере обороны проблем хватает, и одной отставкой Хомчака их точно не решить.

— За последние дни произошло существенное обновление руководства в секторе обороны и безопасности. Президент Зеленский хочет навести порядок в этой сфере и усилить личную ответственность руководителей ведомств в секторе обороны и безопасности за выполнение поставленных задач. В том числе это касается процессов реформирования оборонного ведомства и спецслужб, и усиления их эффективности, — считает политолог Владимир Фесенко.

Что будет дальше?

Хомчака во главе ВСУ заменил генерал-майор Валерий Залужный, который до этого назначения возглавлял оперативное командование Север. Залужному 48 лет, с 2014 года он на войне, то есть это действительно боевой генерал.

— Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора С, формировавшегося в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил, — рассказывал Залужный в интервью в феврале 2020 года.

Военные эксперты называют Залужного самым открытым и коммуникабельным украинским генералом, его отмечали и продвигали два бывших главнокомандующих – и Хомчак, и Виктор Муженко.

Но получится ли у нового главы ВСУ что-то изменить в армии – большой вопрос. Ответ на который зависит далеко не только от него, а в первую очередь от позиции Банковой.