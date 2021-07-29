Велика чистка: причини звільнення Хомчака і хто наступний

Слідом за відставкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова президент Володимир Зеленський вирішив провести масштабні перестановки у секторі оборони і безпеки.

Вже позбулися своїх посад три заступники міністра оборони, три заступники голови СБУ, керівник Служби зовнішньої розвідки, командувач Об’єднаних сил і головнокомандувач української армії Руслан Хомчак.

Такої комплексної ротації у верхівці силового блоку Україна не бачили давно. Чому ж вдатися до неї вирішили саме зараз, у період відпусток і політичного штилю?

Відлуння відходу Авакова

Формально відставку Хомчака пояснили внутрішніми протиріччями між Генштабом і Міністерством оборони.

– Рішення прийнято президентом. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, професіоналізмі Руслана Хомчака, але глава держави хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти, – повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

Давній конфлікт між Хомчаком і міністром оборони Андрієм Тараном – ні для кого не новина. Взаємини між ними настільки погані, що вони навіть не вітаються, а спілкуються тільки на офіційних заходах. Таран оголошував Хомчаку догану, а той подавав на міністра до суду.

Ще наприкінці 2020 року на Банковій були плани звільнити одночасно Хомчака і Тарана, але тоді до цього не дійшло – категорично проти відставки головнокомандувача ЗСУ був якраз Арсен Аваков.

Хомчак і Аваков співпрацювали ще з 2014 року, з початку війни на Донбасі, але після того, як міністр втратив свій пост, головнокомандувач теж довго не протримався.

Разом з Хомчаком посади скоро позбудеться і його дружина – Ганна Коваленко, яка очолює Чернігівську ОДА. Кабмін вже знайшов їй заміну – погодив кандидатуру В’ячеслава Чауса.

Водночас формально Хомчак залишається в команді президента, як і з Аваковим, з ним ніхто не спалював мости. Більше того, генералу навіть нову посаду дали – він стане першим заступником секретаря РНБО. Почесне посилання? Може бути. Хоча зараз РНБО – це улюблений орган президента, тому може і про Хомчака ми ще почуємо.

Таран наступний?

Головний опонент Хомчака Андрій Таран поки залишається міністром оборони. Щоправда, побутують розмови, ніби його звільнення вже погодили на осінь.

Кабмін вже звільнив відразу трьох заступників міністра – Ігоря Старобінського, Олександра Миронюка, Ігоря Халімона, а Державне бюро розслідувань провело обшуки в Міноборони і розслідує кримінальні справи проти Миронюка і Халімона за підозрою в корупції і розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Всіх трьох експерти називають ключовими фігурами в команді Тарана. Невже дні міністра вже полічені?

– Таран не дав жодного самостійного інтерв’ю або прес-конференції, де б з ним була можлива дискусія, він став мовчазним міністром, і це невипадково – варто йому почати говорити, і підлеглі будуть деморалізовані рівнем полеміки. За короткий час перебування на посаді радника я зрозумів одне – Тарана поставили не для того, щоб робити нашу армію сильнішою, – констатує Юрій Бутусов.

Питань до Тарана накопичилося дійсно багато. Тут і відсутність будь-яких структурних реформи Міноборони, і найкричуще – повністю провалене виконання держоборонзамовлення 2020 і 2021 років, про що б’ють на сполох вже навіть у Раді.

Проте 95% всіх замовлень на харчування в армії зараз оформили на одне підприємство, чим вже зацікавилися правоохоронці.

Одним словом, у сфері оборони проблем вистачає, і однією відставкою Хомчака їх точно не вирішити.

– За останні дні відбулося істотне оновлення керівництва в секторі оборони і безпеки. Президент Зеленський хоче навести порядок у цій сфері та посилити особисту відповідальність керівників відомств у секторі оборони та безпеки за виконання поставлених завдань. Зокрема це стосується процесів реформування оборонного відомства і спецслужб, і посилення їхньої ефективності, – вважає політолог Володимир Фесенко.

Що буде далі?

Хомчака на чолі ЗСУ замінив генерал-майор Валерій Залужний, який до цього призначення очолював оперативне командування Північ. Залужному 48 років, з 2014 року він на війні, тобто це дійсно бойовий генерал.

– Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора С, що формувався в Донецькій області. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов до начальника штабу Об’єднаних сил, – розповідав Залужний в інтерв’ю в лютому 2020 року.

Військові експерти називають Залужного відкритим і комунікабельним українським генералом, його відзначали і просували два колишніх головнокомандувачі – Хомчак і Віктор Муженко.

Але чи вийде у нового глави ЗСУ щось змінити в армії – велике питання. Відповідь на яке залежить далеко не тільки від нього, а насамперед від позиції Банкової.