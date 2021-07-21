Конец эпохи: что будет после отставки Авакова

Семь лет, четыре месяца и 16 дней, при двух президентах и четырех премьер-министрах – ни один министр в истории Украины не продержался в должности столько, сколько Арсен Аваков возглавлял министерство внутренних дел.

За это время ему регулярно предрекали отставку, слухи о его уходе в СМИ и политических кругах появлялись не реже, чем представители подконтрольного ему ведомства попадали в скандалы.

Против Авакова организовывали митинги, прозвали чертом, собирали подписи в Раде за увольнение, а в итоге его уход все равно стал неожиданным для страны. Причем прошел он без особых конфликтов и громких протестов, под самый конец активного политического сезона.

Разошлись мирно

Провели столь громкую отставку на удивление спокойно, без особого шума, в период отпусков и отсутствия политической активности.

Путей для избавления от Авакова у президента было три: отставка всего правительства, представление на увольнение от премьера или добровольное заявление от самого министра.

Сносить все правительство ради Арсена Борисовича было очень накладно, ведь заново пришлось бы глобально торговаться за должности в Кабмине со всеми заинтересованными лицами.

Представление на увольнение — это большой скандал, а ссориться и записывать себе в открытые враги столь опытного политика, как Аваков, вряд ли кому-то хотелось. Поэтому был выбран третий вариант — расстаться полюбовно, без претензий и взаимной критики.

Слугам народа Зеленский сказал, что еще в начале работы у них с Аваковым была договоренность, что на каком-то этапе они разойдутся, и вот якобы время пришло.

Причем нормально прокоммуницировать громкую отставку и публично объяснить ее причины нынешняя власть, как это водится, не сподобилась.

— Никто никак не мотивировал решение Авакова, потому что он сам написал заявление. Причины неизвестны. Но не было сомнения, что состоится мирный расход. Он нормально, спокойно уходит, — оправдывался глава фракции СН в Раде Давид Арахамия.

Такой мирный расход поддержал 291 депутат Рады. Публично Авакова в Раде критиковали только представители партии Голос, что тоже очень показательно, никто с Арсеном Борисовичем не хочет сжигать мосты.

Мягкий транзит

Намекает на это и личность преемника Авакова. Долгое время отсутствие увольнения Авакова во власти как раз и объясняли вопросом: а кто вместо него?.

Когда же с Банковой пришла отмашка, кого назначить быстро нашли. Новым министром стал глава парламентского комитета, отвечающего за работу правоохранительных органов, Денис Монастырский.

— Я могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни — ответить да на предложение президента возглавить МВД. Я понимаю, на какую жертву иду, — не особо радостно признавался Монастырский.

Пока что он выглядит не особо самостоятельной фигурой на фоне тяжеловесов, которые уже соревнуются за влияние на суперминистерство. Скорее, по мнению экспертов, это временное и компромиссное назначение.

— Денис Монастырский – это представитель фракции Слуга Народа, то есть президентской команды, и человек с корнями из команды аваковской. Он может воспользоваться на первых порах советами и поддержкой Арсена Борисовича. Это также подтверждает версию о том, что обе стороны избрали максимально конструктивный сценарий транзита власти в руководстве МВД Украины, — отмечает Фесенко.

Монастырский давно и близко знаком с верным спутником Авакова и его главной говорящей головой Антоном Геращенко.

В парламенте восьмого созыва новый министр внутренних дел был помощником Геращенко, а с 2016 по 2019 год значился экспертом в Институте будущего, где Геращенко является соучредителем.

Сам Монастырский признает свои тесные связи с верным соратником Авакова, но категорически отрицает, что у него есть какие-либо отношения с самим Арсеном Борисовичем.

Вместе с тем понятно, что назначение Монастырского — это усиление влияния Банковой на МВД.

В кулуарах уже называют нового министра таким себе новым Шмыгалем в министерстве для Офиса президента, то есть управляемым чиновником, который не будет мешать окружению президента рулить ведомством.

По этой причине не исключен и распил МВД. Сейчас в ведомстве сконцентрировано огромное количество структур — тут и пограничники, и Нацгвардия, и ГСЧС с миграционной службой.

Все это очень лакомые куски. При Авакове никто не осмеливался откусить кусок этого пирога. Теперь же в первую очередь Нацгвардию точно попытаются переподчинить, например, непосредственно президенту.

И в этих процессах есть определенные риски для страны. Конечно, к Авакову претензий была масса. Но нельзя отрицать, что своим влиянием он балансировал как власть Порошенко, так и Зеленского.

Теперь же такой альтернативы и человека, который мог сказать нет главе государства, не осталось. А учитывая, что в Офисе президента за правоохранительные органы отвечает старый милицейский кадр Олег Татаров, который оправдывал разгон Майдана, то вообще возникает много вопросов.

Плюс нельзя забывать, что Аваков был и представителем патриотической, проукраинской позиции в украинской власти, без которой риски заигрывания с Россией вновь повышаются.

Нельзя забывать, что все-таки именно бывший министр внутренних дел больше всего выводил из себя российскую делегацию на последнем саммите Нормандской четверки в Париже.

Политическое будущее

Вместе с тем, не стоит уж совсем списывать бывшего министра со счетов. На политическую пенсию Аваков точно не собирается, хоть из его окружения и посылают месседжи о желании отдохнуть.

— Похоже, что на какое-то время он хочет отстраниться от политики. Но политика его вряд ли отпустит. И, судя по выступлениям некоторых народных депутатов по вопросу отставки Авакова, его будут тянуть в политику. Что из это выйдет, мы узнаем не сразу. Скорее всего, Арсен Борисович будет действовать по ситуации. А вот как, думаю, что он и сам еще не определился, — комментирует Фесенко.

Слуги народа действительно тут же попытались привязать политическое будущее Авакова к себе. Глава президентской партии Александр Корниенко уже заявил, что СН готова выдвинуть Авакова в мэры родного для него Харькова, если Арсен Борисович захочет, конечно.

Еще экс-министра сватают в вице-премьеры и даже главы СНБО.

Но все эти разговоры выглядят сомнительно. Аваков действительно укрепил свое влияние в Харькове после смерти его вечного оппонента Геннадия Кернеса, но мэрская должность уже давно не его уровень, он политик национального масштаба.

А вот стать координатором по подготовке альтернативы Зеленскому и его власти Авакову вполне по силу. А кто будет этой альтернативой – время покажет.

Желающих хватает и все они уже выстроились в очередь для похвалы в адрес Арсена Борисовича и не скупятся в комплиментах.

Например, побивший горшки с Банковой и метящий в президенты мэр Киева Виталий Кличко, публично поблагодарил Авакова за работу и отметил его вклад в обеспечение правопорядка и трансформацию правоохранительных органов.

Нахваливает Авакова и другой политик, пытающийся вести самостоятельную от Зеленского деятельность, спикер Рады Дмитрий Разумков.

Последнее время Разумков и Аваков особенно сблизились на фоне непринятия действий власти в рамках СНБО. Сейчас же спикер заявил, что сожалеет об отставке Арсена Борисовича. Что это, как не подготовка почвы под будущий политический союз?

Кто следующий на выход

Тем более, что Разумков понимает, после того как пал Аваков следующим может быть именно он. Более яркого неоппозиционного политика, играющего в независимость от Банковой, в Украине больше не осталось.

Уволить спикера сложно, учитывая, что он устраивает все фракции Рады даже оппозиционные, но Авакова тоже говорили, что уволить нереально, а провернули все достаточно быстро.

Грядут и большие ротации в правительстве.

— Отставка Авакова это не просто завершение эпохи. Это начало попытки построения столичной вертикали, где будут только те, кого Зеленский считает на 100% своим человеком, — полагает политолог Вадим Денисенко.

Так что осенью скучно точно не будет, сменить могут вообще весь Кабмин.

Фото: Денис Монастирський, МВС