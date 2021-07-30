Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции Андрея Мальованого. Он будет докладывать о загрязнении окружающей среды водоканалами, которые находятся в коммунальной собственности.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам заседания СНБО в Краматорске 30 июля.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский на заседании сделал акцент на бездеятельности экологической службы.

— Он считает, и его поддерживают все члены СНБО, что на ближайшем заседании мы будем заслушивать главу этой службы, чем они занимаются, и почему на сегодня нет реакции на те позорные случаи, на которые уже было решение Совета нацбезопасности относительно Ингулецкого региона, относительно работы местных водоканалов, — заявил Данилов.

Он добавил, что водоканалы являются одним из крупных загрязнителей окружающей среды.

— К превеликому сожалению, одним из крупных загрязнителей именно являются водоканалы. И нам нужно с этим вопросом разбираться, — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 15 июля парламент принял за основу закон об экологическом контроле.

Закон предусматривает ликвидацию Государственной экологической инспекции. На ее базе должен быть создан новый орган государственного экологического контроля. Также документ предусматривает новые принципы экологического контроля.