Служба безопасности Украины сделала официальное заявление относительно бывшего судьи Днепровского районного суда в Киеве Николая Чауса.

Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении других преступных действий против него.

Экс-судью поместили под защиту для его безопасности. Учитывая его физическое и моральное состояние, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

СБУ выясняет все обстоятельства похищения и лишения свободы бывшего судьи Николая Чауса, а также устанавливает людей, которые это совершили.

Стоит отметить, что СБУ с мая 2021 года проводит досудебное расследование уголовного производства из-за похищения Чауса и незаконного перенаправления его через границу.

30 июля на горячую линию СБУ обратился мужчина, который рассказал, что в Винницкой области находится лицо, представившееся Николаем Чаусом. По его словам, экс-судья попросил его вызвать именно сотрудников Службы безопасности.

Николай Чаус — бывший судья Днепровского районного суда Киева. Летом 2016 года чиновника поймали на взятке в размере $150 тыс.

По данным СМИ, он обещал вынести “необходимое решение” в одном из производств о торговле наркотическими средствами. Вскоре в изданиях появилась информация, что все полученные средства экс-судья прятал в стеклянных банках, которые закапывал на территории своего огорода.

Он проходит как фигурант уголовного производства по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Николаю Чаусу может грозить до 12 лет пребывания за решеткой.