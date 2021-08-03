Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник День защитника Украины теперь будет называться иначе — День защитников и защитниц Украины.

Соответствующий документ О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины №1643-ІХ Зеленский подписал сегодня, 3 августа.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования — то есть завтра, 4 августа. Парламент принял его 14 июля этого года 317 голосами.

По данным Офиса президента, изменение названия будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военных в защите Украины. В то же время надлежащим образом будут чествовать украинских воинов обоих полов, поскольку женщины и мужчины наравне участвуют в защите нашего суверенитета.

По данным Минобороны, около 1 тыс. женщин-военных — это старшие офицеры. В то же время статус участника боевых действий за участие в АТО или ООС предоставили почти 10 тыс. женщинам, еще более 150 воинов отметили государственными наградами Украины.

Ежегодно с 14 октября 2014 года на территории нашей страны отмечали День защитника Украины. Праздник основали указом главы государства.