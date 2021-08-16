Несут цветы к горсовету: в Кривом Роге объявили траур по погибшему мэру

Жители Кривого Рога устроили импровизированный мемориал в холле городского совета в честь погибшего накануне мэра Константина Павлова.

Люди массово несут цветы к портрету, установленному в холле здания.

Кроме того, понедельник, 16 августа, в городе объявлен днем траура.

Напомним, 45-летнего Павлова 15 августа обнаружили с огнестрельным ранением на территории собственного дома. У него остались вдова и сын. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство).

Позже стало известно, что полиция рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога: убийство и самоубийство. Обстоятельства смерти политика все еще устанавливаются.

Кроме того, в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения, где видно, как Павлов ходил по дому с карабином. В полиции заявили, что не знают, как видео попало в общественный доступ, поскольку к нему имели доступ лишь эксперты.