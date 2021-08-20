Рада національної безпеки та оборони під час засідання 20 серпня розглянула вісім питань, два з яких – у режимі таємно.

Першим питанням порядку денного було запровадження національної системи стійкості.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, за 30 років незалежності в Україні не існувало системи, яка дозволяє за стандартами НАТО реагувати на загрози, які існують в країні.

Ухваленим на засіданні документом затвердили концепцію, яку розробляли протягом року українські та міжнародні фахівці.

– Цей документ дозволить нам ухвалювати адекватні рішення на критичні ситуації в разі їх виникнення на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні, – пояснив Олексій Данілов.

Другим було питання про стратегічний оборонний бюлетень.

Мова йшла про низку документів стратегічного планування оборонної сфери.

У режимі таємно на засіданні обговорили питання розвитку ракетного озброєння до 2031 року.

Згідно з рішенням РНБО, до 2031 року Україна витратить на цю програму понад 200 млрд грн.

– Ми не можемо чекати від наших партнерів, чи нададуть нам озброєння. Наше завдання – зробити озброєння власного виробництва. Ми розуміємо, як це робити. У нас є для цього всі можливості та фахівці, – вважає Олексій Данілов.

Ухваленим 20 серпня рішенням Кабмін та Верховна Рада мають внести зміни до цьогорічного бюджету для виділення додаткових 3,3 млрд грн на ракетну програму.

Питання розвитку Військово-морських сил також розглядалось в режимі таємно.

– Ми маємо чітке розуміння, що та як у нас будуватиметься до 2031 року стосовно нашого флоту. На придбання вкрай необхідних ВМС технічних засобів додатково просимо у Верховної Ради та Кабміну 960 млн грн, – зазначив секретар РНБО.

Питання щодо запровадження санкцій мало сім пунктів.

До списку потрапили головний редактор видання Страна.ua Ігор Гужва, Алла Бондаренко, Анатолій та Ольга Шарій, а також нардеп Андрій Деркач.

Санкції також запровадять проти суддів, силовиків і чиновників, які ухвалюють незаконні вироки щодо українців в окупованому Криму, і ЗМІ, зареєстрованих у Криму і на окупованому Донбасі.

Також під обмеження потрапить ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін, який, за словами Данілова, зараз реєструє ЗМІ на непідконтрольній території України.

Рада нацбезпеки та оборони під час засідання 20 серпня доручила повернути в державну власність управління підприємства Черкаси Азот.

– Із цього питання доповідав міністр енергетики. Під час засідання було ухвалене протокольне доручення щодо повернення в державну власність підприємства Черкаси Азот, якого в незаконний спосіб свого часу шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена, – зазначив Олексій Данілов.

Сьомим питанням засідання стали загрози щодо роботи об’єктів інфраструктури в авіаційній галузі України.

Протягом місяця Кабмін має невідкладно затвердити план дій щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із зростанням дебіторської заборгованості ДП Обслуговування повітряного руху України та ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Виникла вона через невиконання ПАТ МАУ зобов’язання перед цими підприємствами, а також несплати державних зборів до державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях.

Останнім питання засідання стало руйнування традиційного історичного середовища в місті Києві.

Порушив цю тему міністри культури України Олександр Ткаченко. Для розгляду питання на засідання викликали міського голову Києва Віталія Кличка. Але, оскільки він не зміг прибути, то обговорення відбулось за його відсутності.

За підсумками розгляду всім місцевим адміністраціям доручили провести перевірку об’єктів, на яких поширюється дія закону Про охорону культурної спадщини.