Кличко не пустили в аэропорт Борисполь встречать Меркель

Городского голову Киева Виталия Кличко не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту Борисполь. Он должен был встречать ее согласно протоколу.

Об этом Кличко написал в Facebook.

— Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые, — написал столичный мэр.

Визит Меркель в Украину

В воскресенье, 22 августа, с официальным визитом в Киев прибывает Меркель. Здесь у нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В середине июля глава государства уже провел переговоры с канцлером в Берлине. Тогда стороны обсудили строительство Северного потока-2, продолжение транзита газа через Украину в Европу после достройки газопровода и урегулирование ситуации на Донбассе.

О чем будут говорить лидеры Украины и Германии во время визита Меркель, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КГГА