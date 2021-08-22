22 августа с официальным визитом в Киев прибывает канцлер Германии Ангела Меркель. Здесь у нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В середине июля глава государства уже провел переговоры с канцлером в Берлине. Тогда стороны обсудили строительство Северного потока-2, продолжение транзита газа через Украину в Европу после достройки газопровода и урегулирование ситуации на Донбассе.

В частности Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа даже после запуска Северного потока-2. Кроме того, она заверила, что Германия и в дальнейшем будет выступать за достижение мира в Украине.

Зачем канцлеру Германии еще одна встреча с украинским президентом и какое значение она может иметь для Украины — читайте в материале.

Что обсудят лидеры

Ангела Меркель начнет свой визит с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого у нее запланирована встреча с Владимиром Зеленским, во время которой глава государства вручит канцлеру Орден Свободы, который является самым высоким в Украине орденом заслуг. Также у Ангелы Меркель запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Правительство Германии отметило, что темы, которые будут обсуждать Меркель и Зеленский, касаются двусторонней экономической политики Германии и Украины, внедрения реформ в Украине и выполнения Минских договоренностей.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудят, как Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала в случае запуска российского газопровода Северный поток-2.

Также лидеры двух стран будут говорить о ситуации с безопасностью на Донбассе, о том, как реанимировать мирные переговоры, и о развитии двусторонних отношений в сфере экономики, торговли, промышленности, энергетики.

Ожидания Украины от встречи

В интервью журналистам мировых СМИ Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Ангелой Меркель. Так, он надеется на то, что канцлер привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

По словам Зеленского, он не ожидает от канцлера “подарков”, но надеется, что Меркель удалось достичь определенного согласия с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи 20 августа.

— Не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС, — отметил он.

Кроме того, Владимир Зеленский раскритиковал политику немецкого канцлера в отношениях с Россией.

— Это можно назвать прагматическим подходом. И она (Меркель. — Ред.) хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко, — добавил президент.

Непростой бэкграунд визита

В июле Ангела Меркель встречалась не только с Владимиром Зеленским, но и с президентом США Джо Байденом. Во время этой встречи Штаты и Германия подписали соглашение по российскому газопроводу Северный поток-2 (его строят в обход Украины и называют не экономическим проектом, а инструментом давления в руках России. — Ред).

Документ предусматривает: если Россия попытается использовать энергию как оружие или делать агрессивные шаги против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Евросоюз к принятию эффективных мер, в частности в виде введения санкций.

Это обязательство направлено на то, чтобы РФ не использовала трубопровод Северный поток-2 для достижения агрессивных политических целей.

Кроме того, США и Германия соглашаются продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Соответственно, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы дать возможность Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до 10 лет, и назначить для этого специального представителя.

Также Германия взяла на себя обязательство создать Зеленый фонд для Украины, который будет способствовать энергетической безопасности страны, с привлечением инвестиций в размере не менее $1 млрд.

Но, несмотря на все это, документ не предусматривает главного — остановки строительства Северного потока-2, чего уже длительное время добивается Украина.

После подписания соглашения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по Северному потоку-2, который грозит безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС.

Со своей стороны Владимир Зеленский в интервью мировым СМИ откровенно заявил, что недоволен этой договоренностью. Кроме того, он не очень верит в то, что все обязательства, достигнутые между США и Германией относительно Северного потока-2, будут выполнены.

Зачем Меркель еще одна встреча с Зеленским

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV называет две причины визита Ангелы Меркель в Украину.

— Во-первых, сейчас мы будем часто видеть такие прощальные визиты Ангелы Меркель в разные страны, поскольку она уходит с поста канцлера Германии. А вторая причина заключается в том, что канцлер все-таки не хочет уходить с плохими результатами в переговорном процессе. По моему мнению, на финише своего канцлерства Ангела Меркель хочет продемонстрировать активность и хотя бы умеренную эффективность. Поэтому то, что мы будем видеть сейчас — сначала визит в Россию, потом в Украину, — это челночная дипломатия, — отмечает эксперт.

Владимир Фесенко объясняет: таким образом Ангела Меркель попытается достичь хотя бы определенных результатов в обсуждении двух тем. Первый из них заключается в том, чтобы попытаться начать переговоры о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

По мнению политолога, канцлер может начать обсуждать с президентом РФ конкретные даты, срок продления нового соглашения, объем транзита, его цену и так далее.

Вторым важным направлением в этой дипломатии Владимир Фесенко называет то, что Ангела Меркель хочет попробовать вывести из тупика переговоры в нормандском формате.

Кроме того, по мнению эксперта, Ангела Меркель может попытаться предпринять определенные шаги, чтобы возобновить переговоры и в минском формате.

— В пределах Трехсторонней контактной группы они продолжаются, но без продвижения. В то же время есть конкретная цель — прекратить хотя бы огонь, возобновить перемирие. Вот об этом нужно договариваться. Но удастся ли это сделать или нет, прежде всего зависит от президента России Владимира Путина. Потому что со своей стороны Ангела Меркель в этом заинтересована. Ведь это было бы достойным завершением ее работы и показателем того, что хотя бы частично, но все же Минские соглашения работают, — объясняет Фесенко.

Также политолог говорит: когда речь идет о решении таких важных вопросов накануне выборов, то Путин занимает выжидательную позицию, и предпочитает договариваться о чем-то уже с победителем. Так было накануне выборов президента Украины в 2019 году, когда переговоры в нормандском формате были практически заблокированы.

Такая же ситуация может сложиться и сейчас, ведь в сентябре этого года состоятся выборы в Германии, после которых вместо Меркель появится новый канцлер. А в следующем году будут избирать президента Франции.

В целом Владимир Фесенко отмечает, что визит Ангелы Меркель именно 22 августа — это специфический и неоднозначный жест. С одной стороны, он является якобы проявлением уважения к Украине и ее независимости. Но с другой — визит канцлера спланирован так, чтобы персонально не принять участие в Крымской платформе, которая состоится 23 августа.

Хотя Германия будет представлена ​​на саммите на высоком уровне — для участия в Киев прибудет министр иностранных дел Хайко Маас.

Но политолог добавляет, что сбалансированную политику в отношении России выстраивает не только Ангела Меркель, а тот же президент Франции Эммануэль Макрон или президент Турции Реджеп Эрдоган.

Они поддерживают Крымскую платформу, делегируют представителей своих стран для приезда на саммит, но персонально не являются ее участниками.