Кличка не пустили в аеропорт Бориспіль зустрічати Меркель

Міського голову Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту Бориспіль. Він повинен був зустрічати її згідно з протоколом.

Про це Кличко написав у Facebook.

– Прибув в аеропорт Бориспіль, де, за протоколом, як мер столиці, повинен був зустрічати канцлерку Німеччини Ангели Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але на цей раз мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду. Але таке в моїй практиці мера – вперше, – написав столичний мер.

Візит Меркель в Україну

У неділю, 22 серпня, з офіційним візитом до Києва прибуває Меркель. Тут у неї запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

В середині липня глава держави вже провів переговори з канцлером в Берліні. Тоді сторони обговорили будівництво Північного потоку-2, продовження транзиту газу через Україну до Європи після добудови газопроводу і врегулювання ситуації на Донбасі.

Про що говоритимуть лідери України та Німеччини під час візиту Меркель, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: КМДА