Вселенский патриарх Варфоломей почтил память украинских ветеранов, медицинских работников и волонтеров, которые погибли за Украину и свою нацию.

Об этом патриарх отметил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа.

— Мы чтим героев и посылаем благословение всем, кто приложил усилия и пожертвовал для установления мира и прекращения конфликта, — сказал священнослужитель.

Визит Вселенского патриарха в Киев

Накануне Дня Независимости Украины Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 22 августа священнослужитель провел божественную литургию в Софийском соборе в Киеве. Он стал первым предстоятелем церкви, который прибыл в Украину после получения ПЦУ Томоса об автокефалии.