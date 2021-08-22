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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Патриарх Варфоломей принял участие в IV Международном волонтерском и ветеранском форуме

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенский патриарх Варфоломей почтил память украинских ветеранов, медицинских работников и волонтеров, которые погибли за Украину и свою нацию.

Об этом патриарх отметил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа.

— Мы чтим героев и посылаем благословение всем, кто приложил усилия и пожертвовал для установления мира и прекращения конфликта, — сказал священнослужитель.

Визит Вселенского патриарха в Киев

Накануне Дня Независимости Украины Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 22 августа священнослужитель провел божественную литургию в Софийском соборе в Киеве. Он стал первым предстоятелем церкви, который прибыл в Украину после получения ПЦУ Томоса об автокефалии.

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Фото: Dreamstime

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