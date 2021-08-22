Вселенский патриарх Варфоломей почтил память украинских ветеранов, медицинских работников и волонтеров, которые погибли за Украину и свою нацию.
Об этом патриарх отметил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа.
— Мы чтим героев и посылаем благословение всем, кто приложил усилия и пожертвовал для установления мира и прекращения конфликта, — сказал священнослужитель.
Визит Вселенского патриарха в Киев
Накануне Дня Независимости Украины Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Утром 22 августа священнослужитель провел божественную литургию в Софийском соборе в Киеве. Он стал первым предстоятелем церкви, который прибыл в Украину после получения ПЦУ Томоса об автокефалии.